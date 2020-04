V Brdárke na jar kvitnú tisíce čerešňových stromov, lákajú stovky ľudí

Brdárka 30. apríla (TASR) – Niekoľko tisíc kvitnúcich čerešňových stromov aj túto jar prilákalo do obce Brdárka v Rožňavskom okrese okolo 700 až 800 návštevníkov. TASR to potvrdil starosta Jaroslav Hric Jančo.



„Cez dva týždne kvitnutia čerešní sa tu počas posledných štyroch - piatich rokov každoročne premelie 700 až 800 ľudí. Nával je hlavne cez víkendy, keď je tu v dedine bežne aj 50 áut,“ konkretizoval starosta.



Podľa údajov miestneho občianskeho združenia (OZ) Alter Nativa, ktoré sa venuje mapovaniu a výskumu čerešní v obci, sa v Brdárke a okolí môže nachádzať zhruba 3000 až 4000 čerešňových stromov.



„V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre sa nám doteraz podarilo identifikovať množstvo odrôd. Najvýznamnejšie z nich sa naše OZ snaží štepiť a uchovávať pre budúce generácie,“ uvádza združenie.



Ako dodáva, Brdárka leží v takzvanej slnečnej pasci pod vrchom Radzim, vďaka čomu tam aj napriek relatívne vysokej nadmorskej výške 555 metrov nad morom môžu čerešne rásť a rodiť ovocie. Na Gemeri sa ovocinárstvo rozšírilo na začiatku 18. storočia a práve ovocné sady v Brdárke patrili medzi najväčšie v regióne.