V Brehoch vynovili hasičskú zbrojnicu, je dominantou námestia

Brehy 20. marca (TASR) – V obci Brehy v okrese Žarnovica majú vynovenú hasičskú zbrojnicu. Takmer storočný objekt rekonštruovali v rokoch 2021 a 2022. Získali na to dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške takmer 40.604 eur. Pre TASR to uviedol starosta Michal Šlavka.



"Aktívnych členov dobrovoľného hasičského zboru máme 17, členov celkovo je 40," pripomenul starosta. Vynovená zbrojnica je jednou z dominánt námestia v Brehoch.



Jednou z priorít obce je v súčasnosti stavba čistiarne odpadových vôd (ČOV). "Na čistiarni sa ešte pracuje, odstraňujú sa nedostatky, je potrebné ešte vyrovnať pozemky pod stavbou a skolaudovať ju," priblížil starosta. Peniaze na stavbu získali z Environmentálneho fondu. Obec však nie je odkanalizovaná, podľa starostu sa to aktuálne rieši cez aglomeráciu so susediacou Novou Baňou.



V obci asi s 1000 obyvateľmi by radi investovali do rekonštrukcie domu smútku či do revitalizácie námestia, avšak v súčasnej situácii zvyšovania cien energií a materiálov je to komplikované. Podľa Šlavku investovať v obci bez dotácií nebude v najbližšom čase možné. "V prípade, že niečo získame, budeme stavby realizovať. Z vlastných zdrojov toho však nie sme schopní," dodal.