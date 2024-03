V Brezne budú voliť hlavu štátu v 20 okrskoch, komisie majú 134 členov

Brezno 8. marca (TASR) - V Brezne budú obyvatelia v blížiacich sa prezidentských voľbách, v prvom kole 23. marca a v prípadnom druhom kole 6. apríla, hlasovať v 20 volebných okrskoch. Do okrskových komisií zasadne spolu 134 členov. Informovala o tom samospráva na svojom webe.



Z dôvodu rekonštrukcie budovy Špeciálnej základnej školy na Mládežníckej ulici mesto presunulo volebnú miestnosť okrsku č. 15 do Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Mazorníkovo - Brezno, MPČĽ 35. Pre nevyhovujúce priestory volebnej miestnosti okrsku č. 12 na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského budú občania voliť v prístavbe ZŠ s MŠ na Pionierskej 2.



Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebných miestností, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. V Brezne sa tak dá urobiť tesne pred konaním volieb, telefonicky na čísle 048/6306237, e-mailom: podatelna@brezno.sk alebo osobne, teda prostredníctvom inej osoby.