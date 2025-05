V Brezne chcú v tomto roku vybudovať 30 nových parkovacích miest

Brezno 2. mája (TASR) - Mesto Brezno plánuje vybudovať v priebehu tohto roka takmer tri desiatky parkovacích miest. Technické služby (TS) Brezno pokračujú s výstavbou odstavných plôch pre motorové vozidlá na Ulici Fraňa Kráľa a v časti mesta Mazorníkovo. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.



„Vzhľadom na každoročný nárast počtu automobilov a zvýšený dopyt motoristov po nových riešeniach v oblasti statickej dopravy TS pokračujú v rozširovaní odstavných plôch na území mesta. Počas marca dokončili sedem nových parkovacích miest na Krčulovej ulici a ďalších päť na Nálepkovej. V pláne majú vybudovať spevnenú plochu s kapacitou šesť parkovacích miest pred bytovým domom na Ulici Fraňa Kráľa a do desať by ich malo pribudnúť v novej lokalite pod kostolom na Mazorníkove,“ spresnila radnica.



Ak stavebným prácam bude počasie priať, vodiči by sa nových miest mohli dočkať už počas júna. V prípade Mazorníkova do konca tohto roka.



Podľa riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša nové parkoviská, tak ako všetky predošlé, vybudujú zo zatrávňovacej dlažby, ktorá umožňuje dostatočnú absorpciu zrážkovej vody na zastavaných plochách a zároveň zachová ich vodozádržnú funkciu.