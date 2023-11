V Brezne modernizujú verejné osvetlenie, sfunkčnia ho do konca roka

Brezno 8. novembra (TASR) - Breznianska samospráva realizuje projekt modernizácie osvetlenia, v rámci ktorého sa upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových rozvádzačov. Ide o projekt z fondov EÚ zhruba za 900.000 eur, ktorý musí byť kompletne ukončený do konca roka. Mesto o tom informovalo v stredu na svojej webovej stránke.



Obyvateľov Brezna v tejto súvislosti požiadalo o trpezlivosť a pochopenie, keďže práce nie je možné vykonávať po etapách.



"Je to náročná a zložitá úloha, pretože problémy so starými vedeniami, svorkami, nezadokumentovanými opravami, prepojeniami i čiernymi odbermi musia súčasne riešiť technické služby či spoločnosť Stredoslovenská distribučná, dodávateľ technológií a realizačná firma, ktorí spolu komunikujú na dennej báze. Opravy sa zároveň vykonávajú v zložitých podmienkach, kde treba používať plošiny, obmedzovať dopravu, prebiehajú iné investičné akcie a k tomu sa pridáva aj nepriaznivé počasie," vysvetlila radnica.



Ako tiež zdôraznila, všetci vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa osvetlenie kompletne spustilo v najkratšom možnom čase. Výsledkom má byť moderné a regulovateľné osvetlenie s inteligentnými funkciami, čo bude mať pozitívny vplyv na spotrebu energie, životné prostredie i kvalitu života obyvateľov.