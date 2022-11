V Brezne môžu návštevníci cintorínu parkovať v areáli bývalých kasární

Brezno 1. novembra (TASR) - Mesto Brezno upozorňuje, že do 6. novembra v čase od 7.00 do 20.00 h môžu návštevníci cintorínov parkovať v areáli bývalých kasární. Nápor ľudí, ktorí prišli svojim blízkym zapáliť sviečku na miesto ich posledného odpočinku, zažívajú v týchto dňoch aj breznianske cintoríny. Mnohí však prichádzajú na autách a parkujú na priľahlých cestách, čo spôsobuje problémy. Informovala o tom samospráva na svojej webstránke.



V Brezne sú tri cintoríny – nový, starý a v časti mesta Bujakovo s viac ako 3200 hrobovými miestami. Technické služby upravili ich okolie a pristavili veľkoobjemové kontajnery, keďže objem odpadu sa počas týchto dní niekoľkonásobne zvyšuje.



Rekonštrukcie schodov do starého cintorína, ktorú mesto pripravuje už od roku 2019, sa verejnosť zatiaľ nedočkala. Stane sa tak do konca tohto roka, ak to dovolia poveternostné podmienky, najneskôr však na jar budúceho roka.



Ako zdôvodnil primátor Tomáš Abel, celý proces komplikuje vodovodná prípojka a hlavný prívod vody z vodného zdroja Trangoška pre mesto Brezno, ktoré pozdĺžne vedú pod touto stavbou.



"Niekoľkokrát sme preto prerábali projektovú dokumentáciu, aby bola v súlade s požiadavkami vodárenskej spoločnosti. Síce zhotoviteľská firma je už vysúťažená, no po konzultáciách s vodárenskou spoločnosťou a možných komplikáciách pri prerábke hlavného prívodu vody rekonštrukciu schodov sme do sviatkov nerealizovali," uviedol Abel.