V Brezne myslia okrem údržby cintorínov aj na krajšie centrum mesta
V prvej polovici októbra vysadili nové trvalky, ktoré skrášlia a rozvoňajú Ulicu Boženy Němcovej v centre mesta.
Autor TASR
Brezno 16. októbra (TASR) - Mestské služby Brezno sa pred sviatočným novembrovým víkendom Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých zameriavajú v týchto dňoch na údržbu cintorínov, kosenie a odstraňovanie náletových drevín či pristavenie veľkoobjemových kontajnerov a stojanov s vrecami na komunálny odpad. V rámci možností pripravujú aj výzdobu pietnych miest.
Ako informovala samospráva na webe, pracovníci mestských služieb zároveň počas jesenných mesiacov pokračujú v aktívnej starostlivosti o verejnú zeleň. V prvej polovici októbra vysadili nové trvalky, ktoré skrášlia a rozvoňajú Ulicu Boženy Němcovej v centre mesta.
„Zhruba z 3000 kusov trvaliek malá časť pochádza z vlastnej produkcie. Ide o mrazuvzdornú rastlinu s názvom kocúrnik, ktorá je obzvlášť cenená pre svoju nenáročnú starostlivosť a schopnosť priťahovať opeľovače. Jej listy sú aromatické s charakteristickou vôňou, ktorá je podobná mäte a citrónu. Obvykle kvitne od mája do augusta, pričom jej drobné fialové kvety sú významným lákadlom pre včely, motýle a ďalší užitočný hmyz. Nová výsadba tak bude plniť nielen estetickú, ale aj ekologickú funkciu,“ konštatovala vedúca údržby mesta Oľga Kvačkajová.
Ako dodala, v celom meste momentálne prebieha orezávanie kríkov, hrabanie lístia, strihanie trvaliek a ich príprava na zazimovanie.
