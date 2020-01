V Brezne silno mrzlo, namerali tam až mínus 15,5 stupňa Celzia

Bratislava 6. januára (TASR) - Meteorológovia v pondelok namerali v Brezne teplotu mínus 15,5 stupňa Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Je to zatiaľ najnižšia teplota, akú sme zaznamenali na staniciach SHMÚ v rámci prebiehajúcej zimy, mimo vysokých horských polôh," uviedli meteorológovia.



Nízke teploty by sa mali v utorok (7. 1.) vyskytnúť v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava od polnoci do deviatej hodiny ráno. Teplota by sa mala pohybovať medzi -15 až -17 stupňov Celzia. Meteorológovia pre tieto okresy vydali výstrahu prvého stupňa.



SHMÚ upozorňuje, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity vonku. "Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," uvádza.