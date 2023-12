V Brezne otvorili Ľadové mestečko aj s klziskom

Brezno 15. decembra (TASR) - Na námestí v Brezne otvorili v piatok dlho avizovanú atrakciu tejto zimnej sezóny na Horehroní Ľadové mestečko. Jeho najväčším lákadlom je exteriérové klzisko, trhy s občerstvením i regionálnymi produktmi, historické kovové sane ako fotopoint, terasa v tvare iglu či klziskobus.



"Našou snahou je každým rokom prinášať nové atraktivity a podujatia, ktoré oslovia nielen obyvateľov mesta a regiónu, ale rovnako potenciálnych návštevníkov, ktorí k nám v zime zavítajú, či už len na jednodňový výlet, alebo na viacdňový pobyt," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Otvorenie mestečka sprevádzala bubnová šou a bohatý kultúrny program, ktorý organizátori pripravili aj v ďalšie dni. Kto si z domu priniesol vlastnú vianočnú ozdobu, mohol ju zavesiť na novoosadený vianočný stromček symbolizujúci spoločné slávnostné otvorenie.



Miestni obyvatelia i návštevníci regiónu si môžu predvianočnú atmosféru vychutnávať pri teplých nápojoch na terase v tvare iglu a zakúpiť si ich napríklad v historickej mestskej veži, kde sídli infocentrum. Mobilná ľadová plocha v historickom centre je k dispozícii pre verejnosť každý deň až do 7. januára v čase od 14.30 do 20.00 h. Pri nej sa nachádza požičovňa korčúľ pre deti i dospelých a jej súčasťou sú tiež pomôcky na učenie sa korčuľovania.



"Primárnym cieľom projektu Ľadové mestečko je vyplniť návštevníkom breznianskeho námestia možnosti na aktívne strávený voľný čas na Horehroní, ktoré sa v zime stáva vyhľadávanou destináciou Nízkych Tatier, a to najmä zo strany lyžiarov, bežkárov a skialpinistov. Veríme, že aj tohtoročný program bude mať u návštevníkov pozitívne ohlasy a navodí u nich tú pravú vianočnú, zimnú až ľadovú atmosféru," doplnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Ako dodala, ubytovaní hostia v Bystrej doline sa budú môcť do mesta a späť odviezť klziskobusom, ktorý bude jazdiť podľa platného grafikonu. Jeho dopravné služby môžu bezplatne využívať len držitelia regionálnej zľavovej karty Horehronie Card.