V Brezne otvorili Ľadové mestečko spolu s verejným klziskom

Brezno 16. decembra (TASR) – Ľadové mestečko, ktorého súčasťou je priamo na námestí aj klzisko pre verejnosť, otvorili v piatok podvečer v Brezne. Zimná atrakcia má umocniť vianočnú atmosféru v centre mesta.



Ako informovala breznianska samospráva a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, klasické vianočné trhy tento rok nahrádza Ľadové mestečko, kde okrem klziska sú novinkou aj zimný fotopoint pre verejnosť, čo sú asi 2,5-metrové vyzdobené historické kovové sánky, takmer tri metre vysoký maskot, ľadový medveď, ale i nová terasa v tvare iglu. Mestečko ponúka aj remeselný a gastro trh, ktorý potrvá do 7. januára.



"Chceli sme dopriať obyvateľom a návštevníkom nášho mesta trochu radosti, aby si aj v tejto neľahkej dobe mohli vychutnať pravú zimnú atmosféru v podobe, akú si pamätáme ešte z detských čias," konštatoval primátor Tomáš Abel.



Nové klzisko bude verejnosti k dispozícii každý podvečer v troch časových intervaloch a 300 štvorcových metrov ľadovej plochy využijú korčuliari aj v mierne plusových teplotách. Umožní to moderná chladiaca technológia, ktorú s prispením Banskobystrického samosprávneho kraja zadovážila breznianska radnica.



Chladiace zariadenie disponuje plne automatizovaným systémom, ktorý sa spúšťa a vypína v závislosti od vonkajších teplôt, takže počas mrazov zostane nečinný. "Keďže nejde o prírodné klzisko, ale je potrebná úhrada energií spojených s prevádzkou ľadovej plochy, klzisko bude spoplatnené," doplnil Michal Martiník z odboru kultúry a športu magistrátu s tým, že ceny budú symbolické.



"Celú plochu si môže verejnosť prenajať v dopoludňajších hodinách, čo by mohli využívať najmä školy," dodala OOCR Región Horehronie, ktorá s mestom na prevádzke klziska spolupracuje. Boli by radi, keby to bolo čo najdlhšie, minimálne do konca januára, závisí to však od počasia a návštevnosti.