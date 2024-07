V Brezne oživia tradíciu Polmaratónu SNP, pobežia za hrdinov

Brezno 30. júla (TASR) - Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa Brezňania rozhodli pripomenúť si tento významný míľnik udalosťou, ktorá spomienku na Povstanie v tejto horehronskej metropole dlho sprevádzala. Po 15 rokoch, 31. augusta, obnovia tradíciu Polmaratónu SNP v duchu hesla Bežím za hrdinov, bežím za slobodu.



Ako informovala breznianska samospráva, Polmaratón SNP 2024 nadviaže na úspešné a bohato obsadené ročníky z 80. a 90. rokov minulého storočia. Organizátorom je mesto v spolupráci s Technickými službami Brezno, atletickým klubom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie.



"Som rád, že po 15 rokoch sa do nášho mesta vracia ikonický Polmaratón SNP pri príležitosti 80. výročia SNP. Takýmto spôsobom si pripomenieme hrdinstvo našich predkov, oživíme krásnu tradíciu a spojíme oslavy sviatku so športovou aktivitou," uviedol primátor Tomáš Abel, ktorý je jedným z iniciátorov myšlienky.



Podľa videa, ktoré Abel zverejnil na sociálnej sieti, Polmaratón SNP sa chystá zabehnúť aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a biatlonistka Ivona Fialková. Spoločne pozývajú verejnosť na účasť.



Štart je o 10.00 h na Námestí gen. M. R. Štefánika a na bežcov čaká šesť okruhov na mestskej trati s minimálnym prevýšením. Športovci si môžu zmerať sily celkovo v troch disciplínach - polmaratón, beh na 10,5 kilometra a v štafete 3 krát 7 kilometrov.



Preteky sa uskutočnia v mužskej kategórii (polmaratón a desiatka) - absolútne poradie, muži do 39 rokov, do 54 rokov, nad 55 rokov a v ženskej kategórii (polmaratón a desiatka) - absolútne poradie, ženy do 34 rokov, do 49 rokov, nad 50 rokov. Štafeta je spoločnou kategóriou mužov aj žien. Vekový limit je od 16 rokov, teda rok narodenia 2008 a starší. U účastníkov do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.



Propozície a registračný formulár možno nájsť na webovej stránke mesta.