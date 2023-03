V Brezne petíciu za nemocnicu do II. úrovne podpísalo asi 30.000 ľudí

Brezno 28. marca (TASR) – Petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Brezno v celom doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc druhej úrovne podpísalo takmer 30.000 ľudí. Informoval o tom primátor Brezna a predseda správnej rady nemocnice Tomáš Abel na utorkovej tlačovej konferencii.



Zber podpisov pod petíciu, ktorá vyjadruje nesúhlas so zaradením breznianskej nemocnice medzi nemocnice prvej úrovne, sa uskutočňoval od 25. januára do konca februára. Celkovo ju podpísalo 29.772 osôb.



"Keď si predstavíme, že okres Brezno má 59.000 obyvateľov a petíciu mohli podpísať obyvatelia nad 16 rokov, môžeme konštatovať, že za svoju nemocnicu sa postavili takmer všetci obyvatelia nášho okresu," uviedol Abel.



Primátor Brezna poďakoval verejnosti, že jej nie je ľahostajný osud nemocnice. Skonštatoval, že petícia zmobilizovala celé Horehronie a verejnosť situáciu vníma veľmi nešťastne. Zozbierané podpisy plánuje do konca mesiaca osobne zaniesť na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Vedenie nemocnice v Brezne a obyvatelia regiónu nesúhlasia so zaradením do prvej úrovne v rámci kategorizácie nemocníc. Obávajú sa najmä ohrozenia dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu. Argumentujú napríklad vzdialenosťou a vysokými dojazdnými časmi z viacerých obcí na Horehroní.



"Nikto nám zatiaľ nedeklaroval ani to, že ak v Brezne nebude nemocnica plniť tú funkciu, ktorú plní, že ju v plnom rozsahu dokáže prevziať nemocnica vyššieho typu," skonštatoval riaditeľ nemocnice Jaroslav Mačejovský. Rozhodnutie zaradiť brezniansku nemocnicu medzi nemocnice prvej úrovne vnieslo podľa jeho slov pocit neistoty aj medzi zamestnancov. Nemocnica je druhým najväčším zamestnávateľom v regióne a pracuje tu vyše 600 ľudí.



Nemocnica v Brezne vyjadrila nesúhlas so zaradením do prvej úrovne kategorizácie ešte začiatkom januára, rezortu zdravotníctva vtedy odoslala oficiálnu žiadosť o preradenie do druhej úrovne. "Na túto žiadosť sme odpoveď nedostali napriek tomu, že sme túto odpoveď urgovali," povedal hovorca nemocnice Karol Vojtko. Ako dodal, ak ministerstvo rozhodnutie nezmení, obávajú sa, že od roku 2024 nebudú môcť v Brezne vykonávať niektoré zdravotnícke činnosti.



Breznianska nemocnica funguje už takmer 50 rokov, prevádzkuje sedem lôžkových oddelení, ďalšie nelôžkové oddelenia a 27 ambulancií. V uplynulých rokoch nemocnica zrekonštruovala urgentný príjem, centrálne operačné sály i viaceré oddelenia a ambulancie.



Základnú kostru novej nemocničnej siete zverejnilo MZ koncom roka 2022. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.