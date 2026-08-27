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V Brezne priblížia tradičné označovanie odevov a textilu
Pod vedením lektora si vyskúšajú základy vyšívania a vytvoria vlastnú iniciálu, monogram alebo jednoduchý motív.
Autor TASR
Brezno 27. augusta (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo vo štvrtok tvorivé popoludnie venované tradičnému označovaniu odevov a textilu. Návštevníci sa dozvedia, čo všetko mohli v minulosti prezradiť vyšívané iniciály či monogramy a aký osobný príbeh sa mohol ukrývať za jednoduchými vyšitými písmenami. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Podujatie Napísané niťou sa uskutoční v rámci aktuálnej výstavy Čo sa skrýva pod šatami v priestoroch Meštianskeho domu na Námestí gen. M. R. Štefánika o 15.00 h. Vyšívané iniciály či monogramy kedysi neboli iba ozdobou. Označovali odevy, bielizeň alebo domáci textil a často v sebe ukrývali osobný príbeh svojho majiteľa. Účastníci sa dozvedia viac o tom, ako sa kedysi textil označoval, aké techniky sa pri tom používali a zároveň si pozrú vybrané historické spodné odevy a textilné predmety prezentované na výstave,“ priblížila Škorváneková.
Pod vedením lektora si vyskúšajú základy vyšívania a vytvoria vlastnú iniciálu, monogram alebo jednoduchý motív. Skúsenejší si môžu precvičiť vyšívacie stehy na plátne, začiatočníci sa zoznámia so základmi tejto tradičnej techniky. Pre deti sú pripravené bezpečné detské ihly a tvorivé aktivity prispôsobené ich veku.
„Podujatie Napísané niťou sa uskutoční v rámci aktuálnej výstavy Čo sa skrýva pod šatami v priestoroch Meštianskeho domu na Námestí gen. M. R. Štefánika o 15.00 h. Vyšívané iniciály či monogramy kedysi neboli iba ozdobou. Označovali odevy, bielizeň alebo domáci textil a často v sebe ukrývali osobný príbeh svojho majiteľa. Účastníci sa dozvedia viac o tom, ako sa kedysi textil označoval, aké techniky sa pri tom používali a zároveň si pozrú vybrané historické spodné odevy a textilné predmety prezentované na výstave,“ priblížila Škorváneková.
Pod vedením lektora si vyskúšajú základy vyšívania a vytvoria vlastnú iniciálu, monogram alebo jednoduchý motív. Skúsenejší si môžu precvičiť vyšívacie stehy na plátne, začiatočníci sa zoznámia so základmi tejto tradičnej techniky. Pre deti sú pripravené bezpečné detské ihly a tvorivé aktivity prispôsobené ich veku.