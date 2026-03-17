< sekcia Regióny
V Brezne pribudne nový kruhový objazd
Autor TASR
Brezno 17. marca (TASR) - V meste Brezno vznikne nový kruhový objazd, ktorý nahradí frekventovanú križovatku na uliciach Fraňa Kráľa a Švermova. V rámci projektu v lokalite pribudnú aj nové chodníky, cyklochodníky či autobusová zastávka. TASR o tom informovala vedúca útvaru primátora mesta Dominika Predajnianska.
Nový kruhový objazd v Brezne samospráva vybuduje na mieste súčasnej priesečnej neriadenej križovatky ciest III/2396 a miestnych komunikácií. Okružná križovatka bude mať štyri ramená s deliacimi ostrovčekmi, napojené do nej budú ulice Fraňa Kráľa, Švermova a Novomeského ulica.
„Táto križovatka patrí medzi najvyťaženejšie dopravné miesta v meste. Vybudovanie kruhového objazdu výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti aj plynulosti dopravy a zároveň zlepší kvalitu verejného priestoru pre obyvateľov mesta aj jeho návštevníkov. Myslíme pritom aj na chodcov a cyklistov, pre ktorých pripravujeme bezpečnejšie a komfortnejšie prepojenia vo všetkých smeroch,“ uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.
Súčasťou projektu bude okrem samotného kruhového objazdu aj výstavba chodníkov pre peších a vybudovanie cyklochodníkov. V lokalite pribudne aj nová autobusová zastávka so samostatným zastávkovým pruhom a s nástupišťami. Súčasťou prác budú aj preložky a ochrana inžinierskych sietí a takisto vybudovanie nového verejného osvetlenia.
Breznianska samospráva plánuje stavenisko zhotoviteľovi odovzdať vo štvrtok (19. 3.). Práce bude realizovať spoločnosť Metrostav DS. Cena za dielo je podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv viac ako milión eur s DPH.
