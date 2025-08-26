< sekcia Regióny
V Brezne robia represívnu deratizáciu
Deratizačné staničky, ktoré slúžia na bezpečné uloženie návnad pre škodcov, budú v určitých častiach mesta umiestnené aspoň do konca roka.
Autor TASR
Brezno 26. augusta (TASR) - Mesto Brezno v týchto dňoch pristúpilo k represívnej deratizácii v centre mesta z dôvodu, aby sa predišlo premnoženiu a zamoreniu niektorých lokalít hlodavcami. Deratizačné staničky, ktoré slúžia na bezpečné uloženie návnad pre škodcov, budú v určitých častiach mesta umiestnené aspoň do konca roka. Radnica ľudí vyzýva, aby sa ich nedotýkali a nemanipulovali s nimi.
Podľa vedúceho odboru životného prostredia a stavebného poriadku magistrátu Petra Tichého situáciu, týkajúcu sa výskytu zamorenia hlodavcami breznianska samospráva vždy rieši s deratizačnou službou, s ktorou má uzavretú spoluprácu.
„Deratizačné staničky sú umiestnené na viacerých miestach, po celom obvode námestia, na chodníkoch, popri stenách budov, na mestskej tržnici či Chalupkovej ulici. Staničky slúžia na umiestnenie deratizačných nástrah, ktoré hlodavce ujedajú a následne uhynú. Priestory námestia sú riadne označené informačnými tabuľami s výstražnými piktogramami a informáciou o umiestnení deratizačných nástrah,“ upozornil Tichý na webe mesta.
Staničky zostanú na daných miestach umiestnené aspoň do konca roka, aby mesto mohlo monitorovať výskyt škodcov. Deratizáciu rieši na základe podnetov od občanov počas celého roka, okrem celoplošnej jarnej a jesennej, ktorú je povinná realizovať zo zákona na verejných priestranstvách. Represívnu vykonáva podľa výskytu a celoročného monitoringu, a to každých šesť týždňov v lokalitách s najväčším výskytom hlodavcov.
„Upozorňujeme, že použitý prípravok je zdraviu škodlivý, preto vyzývame občanov, aby sa deratizačných staničiek nedotýkali, nemanipulovali s nimi a chránili pred deťmi a domácimi zvieratami,“ zdôraznil Tichý.
Deratizáciu verejných priestorov samospráva vykonáva z vlastných finančných prostriedkov. Vlastníci bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov sú zodpovední za deratizáciu svojich objektov, čo zahŕňa i náklady s ňou spojené.
