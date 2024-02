V Brezne robia výrub 30 stromov, žiadosti prišli najmä od obyvateľov

Brezno 14. februára (TASR) - Technické služby (TS) ako správca zelene v Brezne vykonávajú v týchto dňoch orezávanie a výrub drevín v meste. Práce musia stihnúť do konca obdobia vegetačného pokoja, čiže do 31. marca, v opačnom prípade v nich môžu pokračovať až v októbri.



Ako v stredu informovala samospráva na svojom webe, TS výrub stromov realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po ich dôkladnom posúdení. Dôvodom je nevhodný zdravotný stav.



Podľa majsterky údržby mesta Oľgy Kvačkajovej samospráva ako príslušný orgán štátnej správy vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu ochrany prírody a krajiny vydala súhlas na výrub 30 drevín. Žiadosti prišli väčšinou od obyvateľov. V dvoch prípadoch ho zamietla.



Na výrub stromov sú presne stanovené pravidlá. Každá žiadosť musí byť odôvodnená a medzi dôvody rozhodne nepatrí nedostatok signálu, padanie listov či tienenie stromov.



"Prioritne posudzujeme zdravotný stav drevín, poškodenie, ochorenie, následne aj realizáciu stavebnej činnosti v priamej súvislosti s kultúrou pozemku či územným plánom. Rovnako druh dreviny, jej lokalizáciu, estetické a ekologické funkcie v lokalite, význam pre životné prostredie, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Pri vydávaní súhlasu berieme do úvahy i možný vznik škody na majetku, teda blízkosť rastu pri bytovom dome, možný priebeh inžinierskych sietí alebo rast v ich ochrannom pásme," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia a stavebného poriadku magistrátu Peter Tichý.



Ako zdôraznil, každé vydané rozhodnutie určuje, čo je potrebné za vyrúbané stromy urobiť. Buď je to náhradná výsadba, alebo povinnosť uhradiť ich spoločenskú hodnotu.



"Nie každá žiadosť obyvateľov znamená, že daná drevina bude ozaj vyrúbaná. Na to sú stanovené presné legislatívne podmienky, ktoré treba dodržať. Takýto proces trvá aj rok," dodal Tichý.