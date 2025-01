V Brezne sa podarilo ukončiť stavbu kompostárne, spustia ju naplno

Brezno 26. januára (TASR) - Mesto Brezno vlani dokončilo výstavbu novej kompostárne, ktorá predstavuje významnú investíciu v oblasti odpadového hospodárstva na Horehroní. Na jej realizáciu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2,4 milióna eur z ministerstva životného prostredia. Aktuálne je v skúšobnej prevádzke, naplno by ju mali spustiť v jarných mesiacoch. Informovala o tom samospráva v rámci hodnotenia minulého roka, ktorý sa niesol v znamení rozvoja a investícií.



"Snahou mesta je zabezpečiť dôsledné triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z rodinných a bytových domov a jeho následné ekologické spracovanie. Znížením množstva komunálneho odpadu, ktorého značnú časť tvorí práve bioodpad, tak ušetríme nemalé finančné prostriedky za jeho uloženie a likvidáciu na miestnej skládke," uviedla radnica. Proces výroby kompostu využiteľného na účely mesta a jeho obyvateľov bude prebiehať pomocou moderných technológií v uzavretom areáli na Mliekarenskej ulici, ktorý je dostatočne vzdialený od najbližšej obytnej zóny.



Vlani v máji sa mesto pustilo do komplexnej rekonštrukcie krytej plavárne na Mazorníkove zhruba za päť miliónov eur, čo označilo za najväčšiu investíciu do športovej infraštruktúry v okrese a meste za posledné roky. "Ide o projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy, okrem výmeny rozvodov a technológií vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky a bazénovej technológie bude riešiť aj zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, dverí a čelnej zasklenej steny, renováciu bazénovej časti, úpravu dispozičného riešenia šatní a vstupných priestorov vrátane vybudovania bezbariérového vstupu," konštatovala samospráva na webe.



Ako pripomenula, komplexná obnova a modernizácia plavárne po 50 rokoch od jej vzniku je zároveň záchranou diela významného architekta Vladimíra Dedečka, ktorý stavbu navrhol.



Mestu sa v uplynulom roku podarilo dokončiť aj masívnu obnovu vnútroblokov na uliciach ŠLN, 9. mája a MPČĽ, ktoré verejnosti odovzdali do užívania koncom mája.



"Vďaka zdrojom z európskych fondov vo vnútroblokoch postupne pribudli nové detské ihriská, fit parky pre seniorov, oddychové a stretávacie zóny s množstvom izolačnej zelene. Obnovou prešli tiež poškodené chodníky a schody, pribudli prvky drobnej architektúry, odpadkové koše, stojany na bicykle, lavičky, kontajnerové stojiská i nové stĺpy verejného osvetlenia," uzavrela radnica.