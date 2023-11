V Brezne skúšajú nový parkovací automat

Brezno 2. novembra (TASR) - Technické služby (TS) mesta Brezno osadili na severnej strane námestia nový parkovací automat. Jeho výhodou je, že v porovnaní s predchádzajúcim prijíma platby aj bezhotovostne, teda kartou či mobilom. Ak sa osvedčí, v budúcnosti podobné parkomaty pribudnú i v ďalších častiach mesta. Informovala o tom vo štvrtok breznianska samospráva na svojom webe.



Evidencia parkovného je na konkrétnu ŠPZ. Cena za parkovanie v meste je rovnaká, a to za prvú i každú ďalšiu začatú hodinu jedno euro.



V zóne A, na Námestí gen. M. R. Štefánika, severnej a južnej strane námestia sa platí za parkovanie od 6.00 do 18.00 h a v rovnakom čase aj v zóne C, čo sú ostatné ulice. V zóne B, na centrálnom parkovisku na ulici Hradby vodiči platia počas celého dňa. Prvých desať minút od vstupu vozidla na parkovisko je však bez úhrady, a to z dôvodu dovozu a odvozu pacientov k lekárovi cez toto parkovisko. Cez soboty, nedele a sviatky je parkovanie na vyhradených miestach bezplatné.