V Brezne spoplatnili parkovanie áut na Rázusovej ulici

Brezno 17. januára (TASR) - Breznianska samospráva sa rozhodla zaradiť zrekonštruovanú Rázusovu ulicu po križovatku so Šrámkovou do parkovacej zóny A, čo znamená, že tam platia rovnaké podmienky ako na Námestí gen. M. R. Štefánika. Viedla ju k tomu potreba sprístupniť novovybudované parkovacie kapacity pre zákazníkov priľahlých inštitúcií a prevádzok. Doteraz ich motoristi totiž často využívali na celodenné státie vozidiel. Informovala o tom radnica na svojom webe.



Celodenné parkovanie áut blokovalo miesta určené na krátkodobé státie. "Našou snahou je, aby ľudia, ktorí idú na okresný úrad alebo do jednotlivých prevádzok, mohli zaparkovať a ľahšie našli voľné parkovacie miesto, čím sa prirodzene zvýši komfort pre klientov firiem a inštitúcií nachádzajúcich sa na Rázusovej ulici," vysvetlil zástupca primátora Miroslav Fašang.



V parkovacej zóne A platí povinná úhrada počas pracovných dní od 6.00 do 18.00 h, cena parkovného je jedno euro za hodinu. Víkendy a sviatky sú zadarmo.



Spolu s Rázusovou ulicou je parkovanie spoplatnené aj na Šrámkovej ulici pri autobazári, kde sa nachádza parkovací automat. Platbu za miesto je možné realizovať prostredníctvom neho alebo zaslaním SMS. Na oboch uliciach pribudlo dovedna okolo 30 nových parkovacích miest. Podľa radnice sa viac v rámci Rázusovej ulice, ktorá spadá do historického centra mesta, s pamiatkovým úradom vyrokovať nepodarilo.



Samospráva tiež avizovala, že súčasnú parkovaciu politiku plánuje v blízkej budúcnosti zmeniť. "Máme zadaný projekt, ktorý rieši parkovanie v celom meste vrátane sídliska Mazorníkovo, kde má spracovateľská firma na základe odborných štúdií a vlastných skúseností navrhnúť najvhodnejšie riešenie. Je na to zriadená komisia, v ktorej bude zastúpená štátna a mestská polícia, odbor dopravy a rovnako i vedenie mesta," dodal Fašang s tým, že návrh následne prerokujú mestskí poslanci a pripomienkovať ho bude mať možnosť aj samotná verejnosť.