V Brezne sú dve nové pediatričky, je to už 10. krajská ambulancia

Brezno 8. apríla (TASR) - Od začiatku apríla začali v Brezne ordinovať dve nové detské lekárky. Pre malých pacientov a ich rodičov je to veľká pomoc, keďže na konci tohto mesiaca v meste končia dve pediatričky, ktoré odchádzajú do dôchodku. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prostredníctvom rozvojovej agentúry investoval do vybavenia pediatrickej ambulancie okolo 15.000 eur. Informoval o tom v utorok predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj tak zvýšil počet svojich ambulancií na desať.



Pediatričky Katarína Juhaniaková a Petra Sopková ordinujú na Štúrovej ulici. Juhaniaková je rodená Breznianka a predtým pôsobila na detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Brezne. Jedna z končiacich doktoriek, po ktorých preberá pacientov, bola v detstve aj jej lekárkou. Sopková pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.



„Vďaka našim doktorkám plynulo vykompenzujeme zásadný výpadok, ktorý by tu inak nastal. Navyše, ide o tak trochu jubilejnú, desiatu krajskú ambulanciu. Chcem však povedať, že prevádzka ambulantnej siete nie je ani originálna, ani prenesená kompetencia župy. Robíme to preto, že na to všetci zodpovední kašlú, hoci udržiavanie minimálnej siete je ich zákonná povinnosť. Lenže my na župe sa na to nie sme schopní nečinne pozerať a hlavne, naše úsilie reálne zlepšuje kvalitu života ľudí,“ zdôraznil Lunter.



Podľa neho problém s nedostatkom odborníkov je na celom Slovensku. Mnoho lekárov je v dôchodkovom veku a mladí doktori váhajú zostávať v regiónoch a investovať nemalé prostriedky do otvárania si nových ambulancií.



„V okrese Brezno je aktuálne 12 pediatrických ambulancií, pričom podľa aktuálnych analýz rezortu zdravotníctva chýbajú v okrese ešte ďalší traja detskí lekári. V Banskobystrickom kraji celkovo chýba až 23 pediatrov,“ konštatoval Lunter.



BBSK už otvoril pediatrické ambulancie vo Zvolene, Detve, Banskej Štiavnici a v Brezne, všeobecné ambulancie pre dospelých v Banskej Bystrici a Haliči, kardiologické ambulancie v Revúcej a Veľkom Krtíši, pneumologickú ambulanciu v Detve a endokrinologickú a diabetickú ambulanciu v Banskej Bystrici.