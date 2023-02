V Brezne v nocľahárni prespáva 20 bezdomovcov, využívajú aj ohrevňu

Brezno 15. februára (TASR) – Breznianska samospráva poskytuje pomoc bezdomovcom pod jednou strechou. Všetky sociálne služby pre nich sú koncentrované v objekte na Mazorníkove, na Mládežníckej ulici. Môžu tam prenocovať v nocľahárni Nádej, bezplatne využiť službu sezónnej ohrevne alebo nízkoprahového denného centra Lúč, kde si za symbolický poplatok 50 centov, respektíve jedno euro pripravia v kuchynke jedlo z vlastných surovín, prípadne vykonajú základnú osobnú hygienu.



Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Brezne Janka Lemberková, v meste evidujú asi 30 ľudí bez domova. V nocľahárni s kapacitou 24 osôb poskytujú sociálne služby 20 bezdomovcom a sezónnu ohrevňu v súčasnosti využívajú štyri osoby, ktoré sa nedokážu prispôsobiť stanoveným podmienkam.



Podľa Lemberkovej si väčšina ľudí, ktorí stratia domov, spôsobí ťažkú situáciu sama. "Podľahnú rôznym závislostiam, či už od alkoholu, drog alebo gamblerstva. Niekedy je príčinou strata rodiny či rozvod manželstva. O strechu nad hlavou prídu aj z dôvodu zadlženosti a neschopnosti splácať úvery, najmä nebankovým subjektom. Dôvodom je i strata zamestnania a s tým spojená strata príjmu, keď človek prestane hradiť poplatky spojené s bývaním, nevyhľadá včas pomoc a príde o bývanie," konštatovala.



Ako na webovej stránke uvádza samospráva, v prípade, že niekto z občanov potrebuje poradiť alebo pomôcť, môže sa obrátiť na odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Brezne, kde im sociálni pracovníci ponúknu komplexné poradenstvo alebo môžu navštíviť nízkoprahové denné centrum Lúč, kde sa takisto dozvedia potrebné informácie. "Našou snahou je pomôcť ľuďom vyriešiť problémy tak, aby sa opäť mohli zaradiť do bežného života, no bez ich aktívneho pričinenia to nejde," zdôraznil magistrát.