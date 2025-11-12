< sekcia Regióny
V Brezne vybudujú nové rehabilitačné centrum
Brezno 12. novembra (TASR) - V priestoroch bývalej transfúznej stanice breznianskej nemocnice vznikne nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO). Nemocnica na to získala nenávratný finančný príspevok viac ako 2,4 milióna eur. Výstavba FRO je naplánovaná na 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a ak všetko pôjde podľa plánu, jej ukončenie možno očakávať v priebehu roka 2028. TASR o tom v stredu informovalo mesto Brezno.
Súčasťou projektu má byť aj prístavba, vďaka ktorej vyrastie moderné a priestorovo plne vyhovujúce stredisko. Okrem komfortných a funkčných priestorov sa výrazne zlepšia podmienky pre pacientov na Horehroní i zdravotnícky personál.
FRO je historicky umiestnené v suteréne pod lôžkovou časťou nemocnice, ale tieto priestory sú už dlhodobo nevyhovujúce. „Z tohto dôvodu sa zrodila myšlienka, ktorej iniciátorom bol predseda Správnej rady nemocnice, primátor Brezna Tomáš Abel, že treba využiť všetky dostupné možnosti na investovanie do vybudovania úplne nových priestorov v takom rozsahu, aby sme vedeli rozšíriť aj škálu poskytovaných služieb. Vďaka mestu sa podarilo zrealizovať kompletný projekt výstavby vrátane zariadenia a prístrojového vybavenia,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Tomáš Mydlo.
Podľa Abela po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorú financovalo mesto z vlastných zdrojov vo výške 50.000 eur, získaní povolení, medzi nimi na výstavbu nového parkoviska s počtom 16 miest či rozšírenie účelovej komunikácie, nemocnica podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Bola úspešná a získala ho v sume viac ako 2,4 milióna eur. Projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z celkových nákladov má byť 85 percent hradených z fondov EÚ, sedem zo štátneho rozpočtu a osem percent z vlastných zdrojov nemocnice.
V pôvodnej budove, ktorá prejde renováciou, sa bude nachádzať recepcia, miestnosti pre jednotlivé druhy terapií ako lymfodrenáž, kryoterapia alebo laseroterapia, ambulancie, hygienické zariadenia, čakáreň i šatne. V novo pristavenej miestnosti bude vodoliečba, telocvičňa, krytá terasa, denná miestnosť či sklad bielizne.
„Vybudovanie rehabilitačného strediska je ďalším krokom k modernizácii a zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Brezna i obcí na Horehroní. Nové priestory prinesú pacientom komfortnejšie a dôstojnejšie prostredie, lepšie technické vybavenie a širšie možnosti liečby. Zároveň vytvoria lepšie podmienky pre prácu zdravotníckeho personálu,“ zdôraznil Abel.
