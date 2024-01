V Brezne vykuruje 80 percent domácností mestská spoločnosť

Brezno 27. januára (TASR) - Tepelná sústava a výroba tepla pre domácnosti a podnikateľské subjekty sa po 20 rokoch vrátila do správy mesta Brezno. Spoločnosť BREZNO ENERGIA, ktorú samospráva založila a je stopercentne v jej rukách, vykuruje od nového roka 80 percent domácností v meste.



"Posledné dohody so spoločnosťou Veolia Energia Brezno sme podpísali na Silvestra. Bez problémov sme konštruktívne prevzali celú správu po 20 rokoch. Pre mesto je to strategické rozhodnutie, dáva nám nové možnosti v energetike, a teda nielen vo výrobe tepla. Naším cieľom je naďalej poskytovať obyvateľom kvalitné služby a oveľa viac," konštatoval na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



Samospráva vytvorila 20 pracovných miest, kde prešli takmer všetci nosní zamestnanci na čele s riaditeľom Jaromírom Žákom. Okrem výroby tepla spoločnosť pripravuje projekty na výrobu elektrickej energie.



"Strategické veci by malo mať naše mesto pod sebou, a teda aj v minulosti som odmietol snahy o predaj nakladania a spracovania odpadov, výroby tepla a iných. Preto sme po ukončení zmluvy prevzali výrobu tepla pod seba, lebo som presvedčený, že to je v prospech mesta a jeho obyvateľov. Splnili sme všetky podmienky a dostali povolenie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zvládli sme výhodný nákup plynu na dva roky, prevod práv a povinností i vybavenie ďalších povolení v oblasti energetiky pre novú spoločnosť," vysvetlil Abel.