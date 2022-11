V Brezne z dotácie od kraja skvalitnia sociálne služby pre seniorov

Brezno 24. novembra (TASR) – Z dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške zhruba 48.000 eur zakúpilo mesto Brezno osobný automobil, altánok aj klimatizáciu do zariadenia pre seniorov. Finančnú podporu schválilo zastupiteľstvo v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov. Informovala o tom vo štvrtok samospráva na svojej webstránke.



"Mesto začalo v januári poskytovať sociálne služby pre seniorov pobytovou formou a obyvateľov odkázaných na ich poskytovanie v dennom stacionári ambulantnou formou. Na výstavbu, vybavenie a prevádzku takého zariadenia vynaložilo nemalé finančné prostriedky, ale napriek tomu chýbajú niektoré veci, ktoré by zlepšili sociálne služby a skvalitnili život jeho obyvateľov," uviedol magistrát.



Osobný automobil bude slúžiť najmä na zabezpečenie potrieb a prepravu. V podkrovných izbách a ďalších miestnostiach už bude zabudovaná klimatizácia, keďže sa v nich pri vysokých letných teplotách nedalo kvalitne vetrať. Seniorom spríjemní oddych v záhrade altánok so stolom i lavicami a vítanou pomôckou na cvičenia a masáže im bude špeciálny stôl.



"Zabezpečili sme tiež pracovné odevy pre obslužný i odborný personál, zakúpili náhradné lôžkoviny, parný čistič ako aj zdravotnícke pomôcky, napríklad germicídny žiarič či tlakomer," dodala samospráva.