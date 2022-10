V Brezne začali s obnovou vonkajších priestorov hotela Ďumbier

Brezno 3. októbra (TASR) – Mesto Brezno začalo s obnovou vonkajších priestorov historického objektu hotela Ďumbier. Postupne príde na rad rekonštrukcia interiéru, revitalizácia nádvoria a rozšírenie služieb hosťom. Informovala o tom v pondelok samospráva na svojej webstránke s tým, že predpokladaný čas realizácie začiatočných prác je tri mesiace.



Po uplynutí desaťročnej nájomnej zmluvy mesto prevzalo objekt v júli do vlastných rúk a mohlo začať s veľkou rekonštrukciou dobového hotela tak, aby sa zachoval jeho historický ráz. Práce na vonkajších priestoroch robí vysúťažená firma z Brezna. Podľa investičného odboru magistrátu ide o lokálne opravy podhľadu, nový náter strechy a obnovu poškodených omietok na uličných fasádach, vrátane nového náteru. Súčasne s tým dôjde aj k obnove vybraných výplní okenných otvorov.



"Práce na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici budú realizované umelecko-remeselným spôsobom, pričom vybrané reliéfne prvky fasády obnovíme pod dohľadom reštaurátora. Rovnako aj výsledné farebné riešenie je výsledkom rokovaní s pamiatkarmi na základe vykonanej overovacej sondáže," uvádza investičný odbor.



Cieľom samosprávy ako vlastníka a prevádzkovateľa objektu je moderný mestský hotel spĺňajúci trojhviezdičkové kritériá.



"Výhľadovo pripravujeme aj rekonštrukciu interiéru, predovšetkým izieb a spoločných komunikácií s dôrazom na navýšenie ubytovacích kapacít. Do budúcna tiež plánujeme zrevitalizovať nádvorie a stravovacie a ubytovacie zariadenie rozšíriť o wellness služby," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Ďumbier zostáva počas obnovy naďalej otvorený, vstup do reštaurácie je dočasne riešený z Námestia gen. M. R. Štefánika cez recepciu a kaviareň. Mesto žiada obyvateľov, aby z bezpečnostných dôvodov dodržiavali dočasné dopravné značenie a využívali obchádzkovú trasu.