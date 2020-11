V Brezne zachytili len v prvých dňoch testovania 73 pozitívnych

Brezno 27. novembra (TASR) – V objekte bývalej transfúznej stanice pred poliklinikou breznianskej nemocnice je viac ako týždeň zriadené mobilné odberné miesto, kde každý pracovný deň od 7.00 do 11.00 h môžu prísť občania bez objednania na antigénové testovanie na nový koronavírus. Len počas prvých pracovných dní minulého týždňa sa dalo otestovať okolo 530 ľudí, z toho 73 bolo pozitívnych. Informoval o tom na svojom webe Mestský úrad v Brezne.



"V prvý deň (16.11.) na odbernom mieste otestovali 79 ľudí, z toho desiati boli pozitívni. V utorok bol štátny sviatok, v ďalší deň túto možnosť využilo 114 občanov, pričom 19 bolo pozitívnych. Deň na to zo 134 testovaných malo pozitívny výsledok 26 ľudí a v piatok (20.11.) z 203 testovaných 18 osôb," uvádza magistrát. Nemocnica tento týždeň spustila aj PCR testovanie.



Ako uviedol hovorca breznianskej nemocnice Karol Vojtko, od začiatku druhej vlny epidémie COVID-19 v nemocnici v danom období podľahlo nákaze 14 pacientov. Do pracovného procesu sa po prekonaní ochorenia vrátilo 95 zamestnancov horehronského zdravotníckeho zariadenia.