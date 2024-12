V Brezne začínajú s predajom vianočných stromčekov

Brezno 3. decembra (TASR) - Zamestnanci Lesov mesta Brezno začínajú v stredu (4. 12.) s predajom vianočných stromčekov priamo v centre mesta. Na Námestí gen. M. R. Štefánika ich budú ponúkať počas pracovných dní od 10.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h až do 16. decembra alebo do vypredania zásob. Informovala o tom breznianska radnica na svojom webe.



V tohtoročnej ponuke mestských lesníkov sú jedle biela, kaukazská a srienistá, smrek pichľavý a borovica lesná. Cena závisí od výšky, druhu a kvality stromčeka, pohybuje sa v rozmedzí od piatich do 25 eur.



"Výnos z predaja bude ako každý rok použitý na dobročinný účel. Tentoraz ho lesníci venujú Nemocnici s poliklinikou Brezno a podporia tak rekonštrukciu neurologického a detského oddelenia," uviedlo mesto.