V Brezovej pod Bradlom budujú desiatky nových parkovacích miest
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 15. apríla (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava realizuje výstavbu záchytného parkoviska na Námestí 7. apríla za vyše 300.000 eur. Cieľom je zlepšenie infraštruktúry verejnej dopravy a zvýšenie komfortu pre cestujúcich využívajúcich autobusovú dopravu. Vyplýva to zo zverejnených údajov o projekte v rámci Programu Slovensko a z dokumentácie. TASR o tom informoval primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.
Stavebné práce sa začali 3. marca, zhotoviteľom je spoločnosť Colas. Predpokladaná dĺžka výstavby je približne tri mesiace. Ako uviedlo mesto na sociálnej sieti, práce postupujú bez výrazných komplikácií. Projekt má prispieť k bezpečnejšiemu a pohodlnejšiemu využívaniu verejnej dopravy a zvýšiť kapacitu parkovania pre dochádzajúcich cestujúcich.
Vzniknúť by malo 43 nových parkovacích miest. Dve z nich budú vyhradené pre osoby s obmedzenou mobilitou. Súčasťou investície je aj moderné LED osvetlenie a rekonštrukcia 93-metrového chodníka, ktorý zabezpečí prepojenie parkoviska s autobusovou stanicou.
Zmluva na realizáciu projektu nadobudla účinnosť ešte vlani v novembri, pričom celková zazmluvnená suma predstavuje 324.461,10 eura. Projekt je financovaný z Programu Slovensko so zameraním na podporu udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
