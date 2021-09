V Brezovej pod Bradlom je inštalovaná výstava vojenských dejín

Brezová pod Bradlom 26. septembra (TASR) – Výstava orientovaná na vojenské dejiny Slovenska s názvom Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky, hrdinovia bojov za slobodu je inštalovaná v Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Informovalo o tom mesto Brezová pod Bradlom na webovej stránke.



Výstavu zrealizovalo občianske združenie (OZ) Osobnosti Pod Bradlom z dotácie ministerstva obrany. "Brezová pod Bradlom má aj v tomto segmente moderných dejín Slovenska svoje miesto. Neboli to len známe osobnosti, ako Hurban, Štefánik, Osuský, Papánek či Repta. Okrem nich to bolo aj 31 legionárov, desiatky partizánov a podľa najnovších údajov viac ako 20 Brezovčanov, ktorí bojovali proti fašizmu na frontoch druhej svetovej vojny," informovalo mesto.



Výstava je koncipovaná ako jeden 12,5 metra dlhý obraz moderných dejín s časovou osou od meruôsmych rokov až po súčasnosť. "Nie náhodou sme zvolili takýto koncept, pretože jednou z najcennejších charakteristík brezovských dejín je kontinuita. Generácie predkov sformoval zápas o živobytie. Zo začiatku to bola ťažká práca pretvoriť horu na polia a nakoniec išlo aj o zachovanie rodného jazyka a národnú slobodu," uviedli organizátori.