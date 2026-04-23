< sekcia Regióny
V Brezovej pod Bradlom si pripomenú udalosti z roku 1848
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 23. apríla (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom si v piatok (24. 4.) o 17.00 h na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika pripomenie udalosti tzv. Brezovskej jari z roku 1848, keď sa vtedajšie mesto stalo centrom národného diania. Vyvesia vlajky na dome organárskeho majstra Martina Šaška a následne sa v Múzeu Dušana S. Jurkoviča o 17.15 h uskutoční audiovizuálna prezentácia. TASR to uviedol Matúš Valihora z múzea.
Pripomienka nadväzuje na historické udalosti z 25. a 28. apríla 1848. „Slovenskí národní buditelia na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom 25. apríla 1848 usporiadali Slovenské divadlo. Prítomnosť významných osobností využili na pozvanie na ďalšie podujatie, ktoré sa konalo 28. apríla,“ priblížil.
Na vtedajšom brezovskom rínku, dnešnom Námestí generála Milana Rastislava Štefánika, sa vtedy zišlo približne 3000 obyvateľov z okolitých miest a obcí zo Záhoria aj Považia. Hurban vyhlásil žiadosti slovenského národa v Nitrianskej stolici, ktoré mali podobu petície za národné práva. „Nebola prijatá a vyslancov, ktorí ju odniesli do Nitry, uväznili,“ doplnil Valihora. Udalosti jari 1848 tak podľa neho vyústili do ďalšieho vývoja počas jesene, keď sa slovenskí národovci zapojili do ozbrojeného vystúpenia.
Program sa uskutoční na miestach, kde sa historické udalosti odohrávali. Pripomienka sa začne pri dome organárskeho majstra Martina Šaška, ktorý poskytol svoju dielňu pre konanie divadla. Vyvesia tiež zástavy pri pamätnej tabuli Dušana Jurkoviča venovanej udalostiam roku 1848. „Vyvesená bude replika bielo-červenej zástavy, ktorá bola na jar 1848 národnou zástavou. Modrá farba pribudla až neskôr počas jesenného povstania,“ uviedol Valihora. Spolu s historickou replikou vyvesia aj súčasnú štátnu vlajku. Program bude pokračovať odbornou prednáškou v múzeu.
