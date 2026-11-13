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V Brezovej pod Bradlom si pripomenuli 17. november hudbou a príbehmi
Program tvorilo hudobno-slovné pásmo piesní, dobových fotografií a komentárov.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 13. novembra (TASR) - Udalosti 17. novembra 1989, Nežnú revolúciu a obdobie socialistického režimu priblížilo v piatok dopoludnia verejnosti a žiakom Základnej školy (ZŠ) Dr. Štefana Osuského v Brezovej pod Bradlom podujatie, ktoré pripravilo centrum voľného času (CVČ) v spolupráci s Múzeom Dušana Samuela Jurkoviča. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva sa zamerali najmä na vplyv minulého režimu na umelcov a hudobnú tvorbu. TASR to uviedla riaditeľka CVČ Zuzana Jakešová.
„Každým rokom centrum voľného času pripravuje Akadémiu k 17. novembru, ku Dňu študentstva aj ku Dňu boja za demokraciu a slobodu. Robíme to už štvrtým rokom. Snažíme sa mladým ľuďom zo základnej školy, ktorí sa zúčastnia, priblížiť udalosti, ktoré sa vtedy stali, udalosti, ktoré tomu predchádzali,“ ozrejmila.
Program tvorilo hudobno-slovné pásmo piesní, dobových fotografií a komentárov. Spevácke vystúpenia miestnych študentov pod vedením mladého hudobníka Maxima Peštu dopĺňali príbehy ľudí z Brezovej pod Bradlom, ktorí počas komunistického režimu čelili prenasledovaniu a obmedzovaniu slobody.
Históriu a atmosféru roku 1989 v meste priblížil aj zástupca múzea Matúš Valihora. „Sedemnásty november 1989 sme prežívali v Brezovej pod Bradlom, dá sa povedať, online, pretože vtedy sme chytali ešte rakúsku televíziu, kde tie zábery dali pomerne rýchlo na rozdiel od našej štátnej televízie, ktorá ich odvysielala až po niekoľkých dňoch,“ uviedol pre TASR. Doplnil, že ľudia sa spontánne zapájali, zamestnanci tamojšieho podniku sa pridali ku generálnej stávke a v miestnej kaviarni prebiehali debatné kluby.
Význam podujatia ocenil aj riaditeľ miestnej ZŠ Ladislav Menkyna. Kým vlani sa na akadémii zúčastnili žiaci siedmeho až deviateho ročníka, tentoraz bola určená celému druhému stupňu. Tohtoročné podujatie malo aj medzinárodný rozmer. „Tento rok mala táto udalosť aj pridanú hodnotu v podobe návštevy cez Erasmus+, ktorá prišla z ďalekej Litvy,“ uviedol pre TASR.
Učiteľka dejepisu Iveta Majtánová zo ZŠ pre TASR uviedla, že hoci sa táto téma podľa učebných plánov podrobnejšie preberá až v závere deviateho ročníka, v škole sa pri nej zastavujú aj v období výročia 17. novembra. „Žiaci vyrábajú transparenty, vysvetlíme si symboly a na čo boli kľúče. Robíme to tak, aby pochopili slobodu a neslobodu na základe zážitkovej hodiny,“ doplnila.
Organizátori chcú prostredníctvom každoročnej akadémie zachovávať historickú pamäť a približovať mladým ľuďom udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili podobu dnešnej demokratickej spoločnosti.
„Každým rokom centrum voľného času pripravuje Akadémiu k 17. novembru, ku Dňu študentstva aj ku Dňu boja za demokraciu a slobodu. Robíme to už štvrtým rokom. Snažíme sa mladým ľuďom zo základnej školy, ktorí sa zúčastnia, priblížiť udalosti, ktoré sa vtedy stali, udalosti, ktoré tomu predchádzali,“ ozrejmila.
Program tvorilo hudobno-slovné pásmo piesní, dobových fotografií a komentárov. Spevácke vystúpenia miestnych študentov pod vedením mladého hudobníka Maxima Peštu dopĺňali príbehy ľudí z Brezovej pod Bradlom, ktorí počas komunistického režimu čelili prenasledovaniu a obmedzovaniu slobody.
Históriu a atmosféru roku 1989 v meste priblížil aj zástupca múzea Matúš Valihora. „Sedemnásty november 1989 sme prežívali v Brezovej pod Bradlom, dá sa povedať, online, pretože vtedy sme chytali ešte rakúsku televíziu, kde tie zábery dali pomerne rýchlo na rozdiel od našej štátnej televízie, ktorá ich odvysielala až po niekoľkých dňoch,“ uviedol pre TASR. Doplnil, že ľudia sa spontánne zapájali, zamestnanci tamojšieho podniku sa pridali ku generálnej stávke a v miestnej kaviarni prebiehali debatné kluby.
Význam podujatia ocenil aj riaditeľ miestnej ZŠ Ladislav Menkyna. Kým vlani sa na akadémii zúčastnili žiaci siedmeho až deviateho ročníka, tentoraz bola určená celému druhému stupňu. Tohtoročné podujatie malo aj medzinárodný rozmer. „Tento rok mala táto udalosť aj pridanú hodnotu v podobe návštevy cez Erasmus+, ktorá prišla z ďalekej Litvy,“ uviedol pre TASR.
Učiteľka dejepisu Iveta Majtánová zo ZŠ pre TASR uviedla, že hoci sa táto téma podľa učebných plánov podrobnejšie preberá až v závere deviateho ročníka, v škole sa pri nej zastavujú aj v období výročia 17. novembra. „Žiaci vyrábajú transparenty, vysvetlíme si symboly a na čo boli kľúče. Robíme to tak, aby pochopili slobodu a neslobodu na základe zážitkovej hodiny,“ doplnila.
Organizátori chcú prostredníctvom každoročnej akadémie zachovávať historickú pamäť a približovať mladým ľuďom udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili podobu dnešnej demokratickej spoločnosti.