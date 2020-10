V Brezovej pod Bradlom zatiaľ zaznamenali 20 pozitívne testovaných

Brezová pod Bradlom 31. októbra (TASR) – V meste Brezová pod Bradlom v okrese Myjava bolo v sobotu 31. októbra do 18.00 h v odberných miestach testovaných 2477 ľudí. Z nich bolo pozitívnych na nový koronavírus 20. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



Samospráva žiada obyvateľov, aby prišli na odberné miesto najneskôr do 21.00 h. "Je to preto, aby mohol byť posledný odber zrealizovaný o 21.30 h a mohli sa dôkladne vydezinfikovať jednotlivé odberné miesta," uviedlo mesto.



V súčasnosti je v meste šesť zdravotníckych tímov, ktoré vykonávajú testovanie. "Vďaka dostatočnému počtu zdravotníkov a ostatného personálu sa podarilo posilniť odberné miesta. K dispozícii sú tri odberné miesta v areáli centra voľného času na Námestí 7. apríla, kde robí testy päť tímov a jedno odberné miesto funguje v hasičskej stanici," doplnilo mesto.