Bratislavský kraj prerušil vyučovanie v troch školách

Bratislava 28. septembra (TASR) - V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) pre výskyt nového koronavírusu prerušia vyučovanie v troch školách. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.



Na základnej škole na Nobelovom námestí v Bratislave budú do 1. októbra zatvorené tri triedy.



Z karanténnych dôvodov bude zatvorená do 3. októbra Materská škola vo Veľkých Levároch. "U pracovníčky tohto zariadenia potvrdili nový koronavírus," uvádza RÚVZ.



Jedna trieda v materskej škole na Ulici SNP v Modre má do 3. októbra prerušený výchovno-vzdelávací proces.



RÚVZ zároveň pripomína, že osoby, ktorým bola nariadená domáca izolácia, musia sledovať svoj zdravotný stav, podrobiť sa testom na ochorenie COVID-19, zdržať sa sociálnych kontaktov, a tiež cestovania.



Na Slovensku v nedeľu (27. 9.) pribudlo 265 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 9343. Laboratóriá otestovali 1954 vzoriek.