RUŠNÉ SVIATKY: Policajti v Bratislavskom kraji riešili viaceré prípady

Bratislava 27. decembra (TASR) – Policajti v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) riešili počas vianočných sviatkov prípady, pod ktoré sa podpísalo nadmerné požitie alkoholu, dopravné nehody, fyzické napadnutie a drogy. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Polícia bola na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) privolaná na Riazanskú ulicu v Bratislave. Muž mal v jednom z bytov fyzicky napadnúť dvoch ľudí. Opitý 40-ročný muž sa mal potom jednému z policajtov zahryznúť do ruky.



Okrem toho zasahovali policajti aj pri dopravnej nehode dvoch SUV na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičová. Pri zrážke utrpela jedna osoba ľahké zranenia, celková škoda bola vyčíslená na 45.000 eur.



V sobotu večer boli policajti vyslaní aj do tretieho bratislavského okresu, kde malo prísť v jednom z bytov k fyzickému konfliktu medzi mužom a ženou. "Žena policajtom uviedla, že je spolu s mužom, užívateľom marihuany, a policajtom následne odovzdala zaváraninový pohár. V ňom sa nachádzala zelená sušená rastlina, o ktorej sa vyjadrila, že sa jedná o marihuanu," podotkol Szeiff. Žena bola eskortovaná na policajné oddelenie.



Deň pred Štedrým dňom prišlo v Modre k zrážke motorového vozidla a 79-ročnej chodkyne, ktorá prechádzala po priechode pre chodcov. "Žena utrpela viaceré ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do jednej z nemocníc," informoval hovorca.