Banskú Štiavnicu navštívilo o štvrtinu menej turistov ako vlani

Banská Štiavnica 31. augusta (TASR) – O štvrtinu menej turistov ako vlani a o polovicu menej ako v predpandemickom roku 2019 evidujú toto leto zamestnanci Informačného centra (IC) Banská Štiavnica.



"Po uvoľnení protipandemických opatrení dali zrejme Slováci prednosť zahraničiu," hovorí zamestnanec IC Ján Sedilek. "Tí, ktorí predsa len prišli, si ale pochvaľovali väčší pokoj, mesto totiž nie je také preľudnené ako voľakedy," dodáva.



Tento rok sa podľa neho v banskom meste opäť rozbehli rôzne podujatia. "Je ich možno viac, ako by toto mesto unieslo a prejavuje sa to aj na návštevnosti, keď niektoré podujatia sú aj bez propagácie dopredu vypredané, na iné s dobrým marketingom bolo zase problém dostať čo i len niekoľko ľudí," pripomína.



Najväčší záujem turistov bol o návštevu štôlne Glanzenberg, ktorá sa nachádza v centre mesta. Záujem bol ale aj o štôlňu Bartolomej, ktorá je na okraji mesta. "Veľký záujem bol tiež o interaktívne podujatia pre deti, ako napríklad dielničky Slovenského banského múzea alebo geobádateľnu, alebo tiež o Terra permoniu, ktorá má aj svojich animátorov," priblížil Sedilek.



Podľa neho Banská Štiavnica ponúka svojim návštevníkom aj čoraz viac ubytovacích kapacít. "Dá sa povedať, že tu geometrickým radom pribúdajú ponuky na ubytovanie," konštatoval. "Napriek tomu sú letné víkendy v meste čo sa týka ubytovania skoro vždy plné. Šancu na ubytovanie mali len tí, ktorí prišli do mesta počas pracovných dní," dodal.