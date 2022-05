V B.Štiavnici čistia a popularizujú jarky privádzajúce vodu do tajchov

Banská Štiavnica 5. mája (TASR) – Milovníci histórie a technických pamiatok z občianskeho združenia Štiavnický tajch vyvíjajú snahu na záchranu celej Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Podľa nich by sa mal záujem odborníkov aj verejnosti zamerať nielen na známe štiavnické tajchy, ale na celú sieť jarkov a kanálov, ktoré privádzali do tajchov vodu a tvorili tak súčasť celej sústavy zapísanej v roku 1993 na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.



Podľa Michala Červeňa zo združenia Štiavnický tajch sa im už začiatkom apríla s podporou mesta Banská Štiavnica podarilo zorganizovať stretnutie zainteresovaných subjektov, ktorých sa týka ochrana Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. "Toto pracovné stretnutie zástupcov samosprávy, občianskych aktivistov, lesníkov, ochranárov prírody, vodohospodárov a pamiatkarov iniciovalo vznik stálej pracovnej skupiny s cieľom zvýšiť ochranu banskoštiavnických tajchov a jarkov," uviedol pre TASR.



Podľa neho Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu tvorilo pôvodne okolo 60 tajchov a 170 km zberných a náhoných jarkov. "Dnes zostalo v krajine zachovaných 26 tajchov a funkčných 2,5 kilometra jarkov," hovorí. "V tajchoch a jarkoch je skrytá skutočná unikátna pamiatková hodnota svetového technického dedičstva. Okrem Banskej Štiavnice je už iba jedna podobná vodná sústava," pripomína.



Iniciátori komplexnejšieho prístupu k pamiatke UNESCO za posledných 10 rokov výrazne pomohli so zmapovaním celej vodohospodárskej sústavy, najmä zberných a náhoných jarkov. "Digitálna mapa, ktorú sa vďaka združeniu podarilo vytvoriť, je výborným základom, aby táto sieť jarkov bola zachránená a v budúcnosti lepšie chránená," uviedol Červeň.



Zámerom občianskeho združenia Štiavnický tajch je vytvoriť taký systém podpory pre Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, aby sa do roku 2030 podarilo 68,5 kilometra jarkov v okolí Banskej Štiavnice vyčistiť a zastaviť ich deštrukciu.



"V združení organizujeme už druhý rok brigády spojené s obnovou jarkov od nánosov lístia a bahna. Som vodohospodár a veľmi rád osobne sprevádzam ľudí po vodohospodárskej sústave v okolí Banskej Štiavnice a tak popularizujem jej hodnotu. Tento rok máme v pláne zorganizovať minimálne deväť brigád a 11 sprevádzaní pre verejnosť," informoval Červeň. Najbližšia brigáda by mala byť v sobotu (7. 5.). Všetky informácie sú zverejnené na stránke bstajchy.sk