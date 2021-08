V Budatínskom hrade pripravili pre návštevníkov tvorivé stredy

Žilina 3. augusta (TASR) – Návštevníci Budatínskeho hradu v Žiline si môžu každú augustovú stredu vyskúšať svoju zručnosť a zapojiť sa do tvorivých dielní. Podľa hovorkyne Považského múzea (PM) Magdalény Lackovej budú prvú augustovú stredu (4. 8.) tkať na malých krosnách.



Doplnila, že maľbu na sklo a výrobu originálnej magnetky si môžu návštevníci vyskúšať 11. augusta. "Na modelovanie z hliny sa môžu tešiť 18. augusta a poslednú augustovú stredu (25. 8.) ich čaká tvorba plstených ozdôb. Tvorivé dielne sú príjemným spestrením návštevy hradu a zaujmú rovnako deti aj dospelých," podotkla Lacková.



"V súčasnosti sú kreatívne aktivity veľmi populárne a my sme vybrali práve také, ktoré súvisia so zbierkovým fondom múzea. Počas júla bol o všetky veľký záujem, preto sme sa rozhodli pokračovať i v auguste. Dokonca sme mali účastníkov, ktorí u nás strávili niekoľko hodín a nechcelo sa im ani odísť domov. To nás veľmi potešilo a zároveň utvrdilo v tom, že takéto činnosti majú zmysel," uviedla jedna z autoriek, etnologička Adriana Bárdyová.



Tvorivé stredy sa konajú vo východnom paláci Budatínskeho hradu, deti do šiestich rokov majú vstup zadarmo. "Počet návštevníkov je obmedzený, ale rezervácia vopred nie je potrebná," dodala hovorkyňa múzea.