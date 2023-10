V Budatínskom hrade sa stretli desiatky drotárskych majstrov

Žilina 20. októbra (TASR) - Na stretnutí drotárskych majstrov v Budatínskom hrade sa v piatok zišli po trojročnej prestávke štyri desiatky drotárov zo Slovenska a Českej republiky. Prioritou Považského múzea v Žiline je podľa jeho riaditeľa Michala Jureckého nielen prezentovať drotárske remeslo, ale aj vytvoriť priestor drotárskej komunite na spoločnú realizáciu a výmenu skúseností.



Historička drotárstva Katarína Hallonová doplnila, že tento rok od drotárov chcú, aby začali kombinovať drôt s inými materiálmi. "Je to skúškou istého majstrovstva, spájať materiály, ktoré sú zdanlivo nespojiteľné. Zároveň je to aj ekologická výzva, že v rámci tejto úlohy sa dá využiť veľa odpadového materiálu. Dajú sa využiť aj zvyšky drôtu, takže je to bezodpadová výroba. K tomu pridáme šrot alebo zvyšky tkaním, papierov, plastov. Tak ukážeme, že aj tieto veci sa dajú zmysluplne využiť," povedala.



Osobný kontakt s drotármi považuje za veľmi dôležitý, pretože môžu sledovať ich výtvarný alebo umelecký vývoj. "Poznáme ich životné osudy, v podstate sú to až rodinné vzťahy. Myslím si, že im to pomáha v tvorbe. Pretože oveľa radostnejšie a ochotnejšie siahajú po drôte. A neboja sa výziev, do ktorých ich nútime. Lebo vďaka tomu technicky aj výtvarne rastú," podotkla.



Žilinská výtvarníčka a architektka Mária Krajčová považuje stretnutie drotárov za malý zázrak. "Už to vyzeralo, že nevedno, či sa stretávanie opäť naštartuje. Lebo mnohé veci ochorenie COVID-19 zastavilo. Veľmi sa teším, že prišla pozvánka z Považského múzea a že opäť sa môžeme stretnúť," dodala.