V Budimíre osadili Kamene zmiznutých na pamiatku židovskej rodiny

Budimír 7. júna (TASR) - Spomienkové Kamene zmiznutých osadili v piatok pred vstupom do kaštieľa v Budimíri pri Košiciach, kde je Múzeum historických hodín. Pripomínajú židovskú rodinu Zahlerovov, ktorá tam žila a ktorú deportovali v roku 1942 do nacistických koncentračných táborov.



Štyri kamene s mosadznou tabuľkou sú venované pamiatke na Ladislava, Annu a Gabriela Zahlerovcov a Gizelu Nágelovú rodenú Zahlerovú. Budimírska vetva rodiny tam v minulosti profesionálne viedla zemiansky veľkostatok.



Na ceremónii sa zúčastnili aj vnuk, vnučka a pravnuk Gizely Nágelovej. Po inštalácii v kaštieli premietli svedectvo spred 30 rokov od člena rodiny, ktorý prežil koncentračný tábor. Podujatie organizovali obec Budimír, Slovenské technické múzeum, Obecné informačné centrum Budimír a občianske združenie Antikomplex.sk.



Vo štvrtok (6. 6.) v Košiciach pred Zahlerovým domom, budovou na Rooseveltovej 3, osadili ďalší Kameň zmiznutých, pripomínajúci Aladára Zahlera, ktorý bol taktiež obeťou holokaustu.



Spomienkové kamene "Stolpersteine" sú súčasťou medzinárodného projektu pripomenutia obetí nacistov. Vsadené do chodníka pred domom zavraždeného pripomínajú zločin a miestnu históriu a dotvárajú verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou s veľkosťou 10 × 10 centimetrov je uvedené meno obete, dátum narodenia a jej osud. Autor projektu, nemecký umelec Gunter Demnig vyrába a inštaluje kamene po celej Európe od roku 1996. Dodnes je to viac ako 100.000 kameňov v 25 krajinách.