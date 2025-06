V Budimíre pri Košiciach by mohli vyrásť ďalšie domy a byty

Budimír 4. júna (TASR) - V Budimíre neďaleko Košíc by mohli pribudnúť ďalšie domy a byty, a to v rámci obytného súboru Budimír - Pod Zeleným dvorom. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Modwell v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Projekt, ktorý pozostáva z už realizovanej I. etapy výstavby obytného súboru Budimír a navrhovanej etapy, počíta celkovo s 206 bytovými jednotkami. Z toho je 105 bytov v rodinných domoch, 32 vo viladomoch, 15 v bytovom dome a 54 v polyfunkčnej budove. Obytný súbor tak majú tvoriť objekty určené na bývanie v rodinných a bytových domoch, polyfunkčná budova s občianskou vybavenosťou, obchodnými priestormi, bytmi a parkovaním, ale aj materská škola s kapacitou 60 detí, ako aj súvisiaca dopravná a technická infraštruktúra či plochy zelene a ihrísk. Investor odhaduje náklady na 47 miliónov eur.



Celková zastavaná plocha budovami by mala dosiahnuť viac ako 20.500 metrov štvorcových. „V rámci obytného súboru sa zrealizuje celkovo 478 parkovacích stojísk. Do výpočtu plôch a parkovísk je započítaná I. etapa (na ktorú sú vydané povolenia a v súčasnosti prebieha jej realizácia) a navrhovaná etapa obytného súboru Budimír - Pod Zeleným dvorom,“ uvádza sa v zámere s tým, že v rámci I. etapy bude realizovaných celkovo 32 rodinných domov, technická infraštruktúra a dopravná infraštruktúra.



Investor zdôvodňuje potrebu navrhovanej činnosti v danej lokalite dopytom obyvateľstva po kvalitnejšom bývaní v blízkosti krajského mesta.



S výstavbou chce začať v septembri tohto roka. Jej ukončenie je naplánované na december 2027.











