V búdkach v Šamoríne našli udusených vtákov, výška škody je 6000 eur

Bratislava 20. júla (TASR) - V Šamoríne nastriekali do vtáčích búdok stavebnú pur penu. Ochranári v nich našli niekoľko udusených chránených živočíchov. Celková výška škody dosahuje 6000 eur. Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy o tom informuje na sociálnej sieti.



Ochranári neskôr spolu s enviropolíciou, inšpektormi, stavebným bytovým družstvom a firmou zrealizovali vyrezanie zničených búdok v Šamoríne. "V tých mal subdodávateľ deratizačnej firmy Derateco v čase hniezdenia úmyselne poškodiť hniezda chránených živočíchov," uviedla správa. Po nahlásení činu zistili, že tam bol usmrtený jeden dážďovník. Predpokladali, že v zapenených búdkach budú ďalšie mŕtve jedince. Po sprístupnení a analýze obsahu búdok ochranári zdokumentovali troch mŕtvych dážďovníkov, osem zničených vajec a jedného uduseného netopiera raniaka hrdzavého.



"Urobíme všetko preto, aby boli vyšetrené a preverené všetky konania spoločnosti, ktoré by mohli odhaliť rozsiahlu cielenú envirokriminálnu činnosť," skonštatovali ochranári.



Nastriekanie pur peny do hniezda v Šamoríne rieši SIŽP. Akcia sa konala cez deň za pomoci horolezeckej techniky, dôvodom malo byť čistenie fasády domu. Na miestnej obhliadke ochranári spolu s políciou skonštatovali, že bolo upchatých minimálne sedem hniezdnych dutín.