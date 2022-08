V Budkovciach si pripomenuli 30. výročie tragickej železničnej nehody

Budkovce 3. augusta (TASR) – Zrážku dvoch nákladných vlakov medzi obcami Budkovce a Drahňov v Michalovskom okrese, pri ktorej zahynulo šesť železničiarov vo veku od 28 do 57 rokov, si pri príležitosti 30. výročia udalosti pripomenuli v stredu na železničnej stanici v Budkovciach. Na pietnej spomienke zorganizovanej občianskym združením Podvihorlatský železničný spolok a humenskou organizáciou Federácie strojvodcov SR sa zúčastnilo približne 50 ľudí vrátane zástupcov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to za organizátorov potvrdil Dominik Drevický.



Podľa neho pramení potreba pripomenúť si udalosť z 3. augusta 1992 z viacerých dôvodov. "Jeden je, že časť tých železničiarov pochádzala z Humenného a kolegovia si túto udalosť pripomínajú každoročne. Je to zároveň dôležité preto, aby sa nezabudlo, že k nim (tragickým nehodám na železnici, pozn. TASR) stále môže dochádzať a aby spoločnosť hľadala také riešenia, ktoré by dokázali takéto udalosti obmedziť," ozrejmil.



Príčinami nešťastia boli odcudzené medené koľajové prepojky a následné zlyhanie ľudského faktora. Zrážka dvoch nákladných vlakov, ku ktorej došlo v skorých ranných hodinách, bola natoľko devastačná, že jedného z rušňovodičov sa podarilo zo zdemolovanej kabíny vyslobodiť vo večerných hodinách. Poškodené po nej ostali tri rušne, deväť vozňov, trolejové vedenie i prepravovaný tovar, automatické telefónne ústredne určené na vývoz. Celkovú škodu vyčíslili na 38,5 milióna slovenských korún.