V budove bývalých jaslí by Lubeník chcel vybudovať domov dôchodcov

Lubeník 21. júna (TASR) – V budove bývalých jaslí v obci Lubeník v Revúckom okrese by samospráva chcela vybudovať nový domov sociálnych služieb. Ako pre TASR uviedol starosta obce Milan Pavko, projekt je ešte v úplných začiatkoch, obecné zastupiteľstvo však túto myšlienku schválilo.



„Oslovili sme projektanta, ktorý nám vypracuje skutkový stav a urobí architektonickú štúdiu, ako by to mohlo vyzerať,“ povedal Pavko. Obecná budova bývalých jaslí podľa jeho slov nie je v optimálnom stave, v súčasnosti jej časť slúži aj ako centrum voľného času. V rámci projektu sa samospráva chce uchádzať o finančnú dotáciu.



„Všetko závisí od podmienok výzvy a finančnej analýzy projektu,“ doplnil starosta s tým, že dôležitou otázkou je, aký rozpočet bude samospráva potrebovať na prevádzku zariadenia. „Ak by to nebolo pre obec finančne veľmi zaťažujúce, chceli by sme do toho ísť,“ dodal Pavko.



Motiváciou samosprávy je podľa slov starostu snaha dostať sociálnu službu čo najbližšie k obyvateľom, problémom sú však i nedostatočné kapacity zariadení pre seniorov v okolitých mestách Revúca a Jelšava. „Krivka starnutia v našom regióne je taká, že nové kapacity budú čím ďalej, tým potrebnejšie,“ vysvetlil Pavko.