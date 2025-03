V budove Prešovského krajského úradu vystavujú diela mladí umelci

Prešov 6. marca (TASR) - Mladí umelci z Prešovského kraja vystavujú v budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) svoje diela, ktoré vytvorili v rámci súťaže Moje (ne)istoty. Ide o 11. ročník tohto tvorivého podujatia, ktoré organizuje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) v Kežmarku pod patronátom svojho zriaďovateľa PSK. Výstava celkovo 144 diel potrvá do 28. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Mladí umelci z druhého stupňa základných škôl, zo základných umeleckých a stredných škôl prešovského regiónu tento rok tvorili na tému moment, keď som naozaj šťastný. Svoj talent ukázali vo výtvarných dielach, fotografii aj v grafike.



"Do 11. ročníka súťaže prišlo celkovo 144 diel z 30 škôl Prešovského kraja. Žiaci základných a základných umeleckých škôl od 11 do 15 rokov tvorili prostredníctvom kresby, maľby a kombinovanou technikou. Stredoškoláci mohli siahnuť aj po fotografii či grafike," vysvetlila Jeleňová.



Prihlásené práce hodnotila odborná päťčlenná porota v zložení výtvarník a textár Vlado Krausz, umelec a dizajnér Peter Marcus Calvary a fotografi Martin Krystýnek, Marek Hajkovský a Ľuboš Pitoňák. Zamerali sa nielen na obsah, ale aj originalitu, technické prevedenie, rukopis a schopnosť autora komunikovať tému prostredníctvom výtvarných techník. Do úvahy brali tiež hĺbku a citlivosť spracovania, pestrosť prístupov, kontrastné zobrazenie momentov osobnej spokojnosti, ale aj technickú náročnosť a inovácie v použitých technikách.



Výtvarnú zručnosť mladých autorov si môžu návštevníci pozrieť vo foyer, na medziposchodí a na prvom poschodí budovy Úradu PSK prostredníctvom 40 výstavných panelov. Vystaveným prácam dominujú témy ako priateľstvo, rodina, najlepší priateľ človeka aj umenie.



Súťaž Moje (ne)istoty má podľa Jeleňovej za cieľ vyhľadávať talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby a podporovať ich nadanie a talent. Zároveň ich vedie k samostatnej tvorivej činnosti a podpore ich záujmu o sebavzdelávanie. Výsledky jej aktuálneho ročníka nájde verejnosť na webovom sídle ŠUP v Kežmarku.