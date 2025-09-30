< sekcia Regióny
V budove trnavskej Prachárne bude sídliť aj nové mestské divadlo
Žánrovo bude zamerané primárne na detského diváka.
Autor TASR
Trnava 30. septembra (TASR) - V priestoroch jednej z najstarších budov v Trnave, známej ako Pracháreň, bude po skončení komplexnej rekonštrukcie sídliť aj nové mestské divadlo. Žánrovo bude zamerané primárne na detského diváka. Informovalo o tom Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko s tým, že aktuálne prebieha výberové konanie na umeleckého vedúceho vznikajúceho divadla.
V meštianskom dome Pracháreň, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, sa bude nachádzať divadelná scéna s kapacitou približne 90 sedadiel. „Divadlo bude žánrovo zamerané primárne na detského diváka bez ohľadu na to, či pôjde o bábkové, objektové, tieňové alebo činohru s pesničkami,“ priblížili z mestského kultúrneho strediska.
Divadlo prinesie aj rôznorodé divadelné formy pre mládež a dospelého diváka. „V budove bude súčasne sídliť kaviareň, krajčírske dielne Divadla Jána Palárika a zaujímavý potenciál poskytuje tiež veľkorysá stredoveká pivnica,“ doplnili. V rámci každej divadelnej sezóny je cieľom uviesť dve až štyri premiéry pre deti a rovnaký počet premiér pre mladého a dospelého diváka.
Záujemcovia o pozíciu umeleckého vedúceho vznikajúceho divadla sa môžu zapojiť do výberového konanie odoslaním životopisu a ďalších potrebných dokumentov do 8. októbra do 15.00 h. Výberovému konaniu bude predchádzať posúdenie doručených podkladov odbornou komisiou.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. Rekonštrukcia je realizovaná s pomocou finančných prostriedkov z plánu obnovy a so spoluúčasťou samosprávy.
