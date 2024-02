V budúcom priemyselnom parku v R. Sobote našli praveké osídlenie

Rimavská Sobota 18. februára (TASR) – V lokalite budúceho priemyselného parku v Rimavskej Sobote sa archeológom podarilo objaviť praveké osídlenie. Osada z doby rímskej sa podľa všetkého venovala ťažbe a spracovaniu bahennej rudy. Svedčia o tom dôkazy o niekdajších peciach či veľké množstvo železných úlomkov. Pre TASR to uviedla vedúca archeologického výskumu a vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied (SAV) Eva Fottová.



Skúmanie lokality budúceho priemyselného parku v Rimavskej Sobote odštartovalo ešte v lete 2023 geofyzikálnym prieskumom, ktorý v súvislosti s výstavbou nariadil krajský pamiatkový úrad. Na základe nameraných anomálií v septembri do terénu nastúpili archeológovia, na lokalite pracovali až do začiatku zimy. "V priemere sa tu vtedy nachádzalo až 20 ľudí, preskúmalo sa skoro 150 objektov z obdobia praveku a stredoveku," priblížila Fottová.



Archeológovia sa do budúceho priemyselného parku vrátili opäť od pondelka 12. februára. Prácu im zatiaľ komplikuje premočený terén, vyše mesiaca budú pokračovať v odkrývaní objektov, ktoré identifikovali vlani. Na mieste sa im už doposiaľ podarilo objaviť početné dôkazy o pravekom osídlení.



"Niektoré objekty ešte nevieme presnejšie časovo identifikovať, ale gro tohto osídlenia spadá do obdobia doby rímskej. Máme tu germánsku osadu výrobného charakteru. Množstvo objektov patrí priemyselnej osade, ktorá sa zaoberala ťažbou a spracovaním bahennej rudy," vysvetlila Fottová.



Existenciu pravekej osady z doby rímskej majú potvrdzovať viaceré nálezy. Osada tohto typu z pravekého obdobia je podľa vedúcej archeologického výskumu v danom regióne pomerne neobvyklá. "Máme tu veľmi veľké množstvo železných zlomkov z rôznych procesov spracovania rudy a zároveň aj objektov, ako napríklad rôzne pece na tavenie, sušenie alebo na preplavovanie rudy," dodala Fottová.



Archeológom sa v lokalite podarilo objaviť aj dôkazy o stredovekom osídlení z 11. až 13. storočia, nálezy budú ďalej skúmať aj po skončení prác v teréne. "Všetky informácie, ktoré pochádzajú z objektov, ako sú napríklad archeobotanické vzorky, zvieracie kosti či železné predmety, budú analyzované a vyhodnotené, aby sme zistili čosi viac o spôsobe života ľudí v tomto období a spracovaní železnej rudy v dobe rímskej," uviedla Fottová.



Nový priemyselný park v Rimavskej Sobote vzniká v severnej časti mesta v mestskej časti Sobôtka. Výrobu tam plánuje umiestniť nemecká skupina Winkelmann Group. V závode zameranom na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá plánuje zamestnať približne 450 ľudí, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. Stavebné práce v priemyselnom parku odštartovali vlani v októbri, v súčasnosti sa vykonávajú hrubé terénne úpravy.