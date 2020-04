V budúcom školskom roku by malo nastúpiť v Trnave okolo 700 prvákov

Trnava 15. apríla (TASR) – Základné školy v Trnave zverejnili od stredy na svojich webových stránkach online prihlášky detí do prvého ročníka. Rodičia ich môžu zaslať vytlačené po vyplnení a podpise poštou alebo naskenovať či odfotografovať a poslať e-mailom. Mesto očakáva v budúcom školskom roku podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej zhruba 700 prvákov.



Pre tých zákonných zástupcov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov dodržať uvedený postup, vyčlenilo mesto 27. a 28. apríl pre osobné návštevy na školách, avšak bez detí. Podrobnosti sú na webovej stránke mesta. "Na prihláške sú potrebné podpisy oboch zákonných zástupcov. Ak príde len jeden z nich, musí priniesť čestné vyhlásenie druhého zákonného zástupcu o súhlase so zapísaním dieťaťa do základnej školy," upozornil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.