V Bukovci a Malej Ide znížili stupeň povodňovej aktivity

Bukovec 18. mája (TASR) – V obciach Bukovec a Malá Ida v okrese Košice-okolie sa po stredajšej (17. 5.) povodni situácia zlepšila a vo štvrtok znížili stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý. "V súčasnosti prebieha odstraňovanie a odvoz nánosov z priľahlých pozemkov a miestnych komunikácií ťažkou technikou - bagrami, nákladnými autami," uviedla pre TASR starostka Bukovca Lýdia Mikulová.



V Bukovci sa v stredu vybrežil vodný tok Bukovec, ktorý je prítokom do rieky Idy. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili o 14.00 h. "Vplyvom prívalového dažďa boli upchaté časti pod mostíkmi rôznymi nánosmi najmä drevín a porastov. Povodňou bolo ohrozených asi 15 rodinných domov. Na miesto boli privolaní hasiči," priblížila starostka. Rýchlym nasadením bagra z obce, ktorý odstránil dreviny pod mostami, sa prietok uvoľnil. Prívalová voda sa následne okolo 17.00 h dostala späť do svojho koryta. Situáciu vzhľadom k poveternostným podmienkam stále monitorujú. Škody na majetku obyvateľov zatiaľ podľa obce neboli hlásené. "Nie je možné úplné odstránenie všetkých nánosov, keďže stále prší a predpokladá sa dážď na minimálne ďalšie tri dni," doplnila Mikulová.



V susednej obci Malá Ida vplyvom výdatného dažďa zatopilo v stredu popoludní ulice aj desiatky dvorov. Na mieste zasahovali dobrovoľní aj profesionálni hasiči. Aj tam vo štvrtok napoludnie znížili tretí stupeň povodňovej aktivity na druhý. "Ešte dnes doobeda boli hasiči pomôcť v niektorých domoch ťahať vodu, včera pracovali zhruba do 22.00 h. Popoludní ich zvolám opäť, aby prišli dočistiť ulice a odstrániť škody," povedala starostka Malej Idy Jana Kallová.