V Buzici otvorili nové trhovisko pre lokálnych producentov

Buzica 11. septembra (TASR) – Nové trhovisko pre lokálnych farmárov a producentov otvorili v sobotu v obci Buzica v okrese Košice-okolie. Vzniklo vďaka cezhraničnému projektu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v úzkej spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj. Otvorenie trhoviska je spojené s podujatím Agro fest, informovala o tom hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková.



"Trhovisko je veľmi významnou stavbou v našej obci. Bolo vybudované v strede dediny, aby bolo ľahko prístupné pre kupujúcich aj pre predávajúcich. Vytvorili sme kultúrne prostredie pre stredných a malých podnikateľov, taktiež pre drobných farmárov na prezentáciu vlastných produktov," uviedol starosta obce Jozef Mohňanský s tým, že nové trhovisko bude zároveň miestom "na osobné stretnutia a na výmenu skúseností a názorov".



Agro festival, ktorý sa v sobotu v Buzici koná, je súčasťou projektu Build and promote local image. "V rámci neho vznikne webová platforma s databázou lokálnych producentov a regionálna značka lokálnych produktov," ozrejmila Terezková.



Podľa slov predsedu KSK Rastislava Trnku bolo cieľom projektu pomôcť obciam znížiť nezamestnanosť a zároveň podporiť lokálnu produkciu. "Trhovisko prináša novú šancu pre drobných farmárov, pestovateľov a výrobcov," ozrejmil s tým, že obyvateľom sa zároveň dostanú na stôl produkty spracované v novovzniknutých závodoch, ktoré vznikli v rámci ďalšej časti Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.



Trhovisko v Buzici je jedným z piatich trhovísk, ktoré vznikli v rámci cezhraničného projektu Meet the local needs za takmer 1,6 milióna eur. Ten je súčasťou komplexného Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre pohraničný mikroregión Cserehát a potrvá do roku 2022. "Rovnaké trhoviská boli vybudované aj v Moldave nad Bodvou a maďarských obciach Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi," uzavrela Terezková.