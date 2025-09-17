Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V bylinkovej učebni získajú bystrické deti environmentálne zručnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

MŠ pozostáva z troch pavilónov.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Deti z Materskej školy (MŠ) na Novej ulici v Banskej Bystrici a zamestnanci už môžu využívať obnovené átrium a novú bylinkovú učebňu. Škôlkari tak od útleho veku absolvujú výchovno-vzdelávacie a environmentálne praktické aktivity zážitkovou formou na čerstvom vzduchu. Mesto na to získalo financie vo výške zhruba 8000 eur z Environmentálneho fondu. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

MŠ pozostáva z troch pavilónov. Medzi dvomi bolo v minulosti zriadené átrium určené na výchovu a vzdelávanie detí, podávanie stravy, ako aj na stretávanie sa učiteľov s rodičmi pri mimoškolských aktivitách. Postupom času však átrium schátralo.

„Dvere, ktoré viedli zvnútra našej škôlky do átria, boli v minulosti z bezpečnostných dôvodov zamurované a átrium upadlo do zabudnutia. Roky sme ho nevyužívali. Vlani na jar sme sa rozhodli pôvodné dvere obnoviť a átrium znovu sprístupniť. Vďaka získaným externým zdrojom sme opäť vytvorili priestor, kde si môžu škôlkari vychutnať svoj obed či olovrant. Zatienené átrium drevenou pergolou s lavičkami a vyvýšenými záhonmi s bylinkami môžeme využívať na organizovanie rôznych spoločných školských aktivít, ale i činností mimo školy,“ priblížila riaditeľka MŠ Svetlana Svetlíková.

Vďaka bylinkovej učebni s oddychovým priestorom má 125 detí a 20 zamestnancov škôlky možnosť tráviť oveľa viac času vo vonkajšom prostredí. Zmodernizovaním a rekonštrukciou átria si môžu škôlkari v praxi vyskúšať, ako sadiť bylinky a osádzať kvetinové záhony, ako sa o ne starať, ako ich poznávať a využiť pre svoje zdravie.

„Popri veľkých rekonštrukciách sa naše základné a materské školy zapájajú aj do menších projektov a sú úspešné. Vďaka tomu dokážeme skvalitniť školské a škôlkarské prostredie a vytvoriť pre deti nové zaujímavé aktivity. Bylinková záhrada je príkladom, že deti sa môžu už od útleho veku vzdelávať zážitkovou formou na čerstvom vzduchu,“ zdôraznil druhý zástupca primátora Martin Majling.
